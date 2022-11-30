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أردوغان: تركيا ستختتم عام 2022 عند مستوى قياسي في النمو

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 30.11.2022 12:50
آخر تحديث في 30.11.2022 15:39
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألقى كلمة في الاجتماع الموسع لرؤوساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألقى كلمة في الاجتماع الموسع لرؤوساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية (الأناضول)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار النمو في البلاد في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف في العالم من الركود هو "أمر قيّم".

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، بمقر الحزب في العاصمة أنقرة.

وأفاد أردوغان أن تركيا حققت نمواً بمعدل 3.9 % في الربع الثالث من العام الحالي 2022، وبمعدل 7.7 % في الربع الثاني.

وأضاف: "إنه لأمر قيّم أن تستمر تركيا بنموها في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من الركود على المستوى العالمي".

وأردف: "نأمل بانطلاقة مبشرة لعام 2023 استناداً على اختتامنا عام 2022 عند مستوى قياسي".

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