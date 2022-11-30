أردوغان: تركيا ستختتم عام 2022 عند مستوى قياسي في النمو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار النمو في البلاد في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف في العالم من الركود هو "أمر قيّم".

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، بمقر الحزب في العاصمة أنقرة.

وأفاد أردوغان أن تركيا حققت نمواً بمعدل 3.9 % في الربع الثالث من العام الحالي 2022، وبمعدل 7.7 % في الربع الثاني.

وأضاف: "إنه لأمر قيّم أن تستمر تركيا بنموها في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من الركود على المستوى العالمي".

وأردف: "نأمل بانطلاقة مبشرة لعام 2023 استناداً على اختتامنا عام 2022 عند مستوى قياسي".