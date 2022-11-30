بيد من حديد.. الأمن التركي يضرب معاقل التنظيمات الإرهابية

بيد من حديد دكت القوى الأمنية التركية معاقل التنظيمات الإرهابية أمثال "بي كي كي" و"داعش"، إضافة إلى "غولن" وتنظيمات يسارية، وتمكنت من تحييد 792 قيادياً بين عامي 2016 و2022.

وأمتدت العمليات التركية لتضيق الخناق على تلك التنظيمات الإرهابية وتحفيف مواردها المادية، في عمليات بدأتها 1 يناير/كانون الثاني 2016 وحتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ويُصنف 53 من بين هؤلاء ضمن النشرة الحمراء للمطلوبين، و34 في النشرة الزرقاء، و39 في الخضراء، و113 في البرتقالية، و378 في الرمادية، إلى جانب 175 إرهابيا تم تحييدهم غير مصنفين في نشرات.

** تراجع ملحوظ

ومنذ مطلع العام الجاري وحتى 15 نوفمبر نجحت القوات التركية من خلال 128 ألفاً و335 عملية أمنية، بتحييذ 1007 إرهابيين، قُتل خلالها 91، وجرح 797، إلى جانب استسلام 119.

و خلال نفس الفترة، حُبس 4 آلاف و43 متهما بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، بينهم 1448 من "بي كي كي"، و2030 من غولن، و476 من تنظيم يستغل الدين، و89 من تنظيمات يسارية.

واستولت السلطات خلال هذه العمليات على كميات كبيرة من السلاح والذخيرة، بينها 562 سلاحا ثقيلا و800 سلاح ذي سبطانة طويلة و213 لغم وعبوة ناسفة و999 قنبلة يدوية.

كما حبست السلطات 101 متهماً، فضلا عن مصادرة 7 ملايين و917 ألف ليرة تركية (الدولار يعادل نحو 18.6 ليرة) خلال 62 عملية ضد الموارد المالية التي تغذي التنظيمات الإرهابية.

وفي حين كان عدد إرهابيي "بي كي كي" داخل تركيا يتراوح بين ألفين و475 وألفين 780 في يوليو/ تموز 2015، تراجع هذا العدد إلى 120 في نوفمبر 2022، بنسبة تناقص تبلغ 96 بالمئة.

** سلسلة عمليات

ومنذ مطلع العام الجاري وحتى 15 نوفمبر 2022، نفذت السلطات 116 ألفا و699 عملية أمنية، تمكنت خلالها من تحييد 739 إرهابيا، بينهم 69 مطلوبين بالنشرات الأمنية الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

وانتقاما للشاب التركي "أرن بلبل" الذي استشهد في هجوم إرهابي بمنطقة ماجكا التابعة لولاية طرابزون (شمال) بتاريخ 11 أغسطس/ آب 2017، أطلقت السلطات التركية سلسلة عمليات "أرن شتاء" في 35 منطقة بين تاريخي 7 نوفمبر 2021 و4 أبريل/ نيسان 2022.

واستطاعت العملية تحييد 31 إرهابيا، وتدمير 599 مغارة ومقر لإرهابيي "بي كي كي" ومصادرة الكثير من الأسلحة والذخيرة.

وفي الإطار، أطلقت السلطات في وقت لاحق في الفترة بين 15 أبريل و1 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي، سلسلة عمليات "أرن الحصار-ربيع وصيف" قامت خلالها بتنفيذ 9 آلاف و768 عملية أمنية، تمكنت فيها من تحييد 98 إرهابيا، بينهم 28 قياديا.

ومن ثم أطلقت السلطات سلسلة عمليات "أرن الحصار-شتاء" بتاريخ 1 أكتوبر الماضي على أن تنتهي في 15 أبريل 2023، نفذت خلالها لغاية اليوم ألفين و564 عملية أمنية، حيث تمكنت من تحييد 8 إرهابيين وتدمير 194 مقرا للإرهابيين.

** جهود الإقناع

وتراجع عدد الأعضاء المنضمين إلى التنظيم الإرهابي من 5 آلاف و558 في عام 2014، إلى 45 في نوفمبر 2022.

وأسفرت جهود الإقناع التي تجريها قوات الأمن التركي عن استسلام ألفين و207 إرهابيا من "بي كي كي" منذ عام 2016، بينما بلغ هذا العدد 107 خلال العام الجاري.

وأسفرت جهود الإقناع أيضا عن استسلام 38 إرهابيا وعودتهم لعائلاتهم المشاركة في اعتصام "أمهات ديار بكر" أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي في ديار بكر (جنوب شرق).

كما جرى خلال العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لغاية 15 نوفمبر، توقيف ألفين و262 متهما، تم حبس 476 منهم، فضلا عن تحييد 251 إرهابيا.

وفيما يخص العمليات ضد تنظيم "غولن" الإرهابي منذ 15 يوليو 2016 ولغاية 15 نوفمبر الجاري، حبس 339 ألفا و247 شخصا، تم حبس 102 ألفا و123 منهم.

وأوقفت السلطات أيضا في عملياتها ضد التنظيمات اليسارية الإرهابية لغاية 15 نوفمبر 668 متهما، حُبس منهم 89 متهما، فضلا عن تحييد 17 إرهابي.

** إحباط محاولات

وتمكنت السلطات التركية في 2022 من إحباط 157 عملية إرهابية، منها 138 محاولة لتنظيم "بي كي كي"، و18 لتنظيم داعش وتنظيمات مشابهة.

ونجحت السلطات في 2021 من إحباط 184 عملية إرهابية.

وتمكنت قوى الأمن خلال السنوات الثلاث الاخيرة من إحباط 25 عملية أمنية خطط لها داعش، وحجبت الوصول إلى عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج للتنظيم الإرهابي.