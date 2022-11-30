تشاوش أوغلو يطالب بعض دول الناتو بوقف دعمها للتنظيمات الإرهابية

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو حلفاء أنقرة بوقف دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأربعاء، في العاصمة الرومانية، بوخارست.

وأضاف: "دعم بعض حلفائنا وعلى رأسهم الولايات المتحدة للتنظيمات الإرهابية في سوريا واضح للعيان، ونؤكد ضرورة وقف هذا الدعم".

في سياق آخر، قال الوزير: "الحكومة السويدية الجديدة أدلت بتصريحات أقوى من بعض حلفائنا ضد الهجمات الإرهابية في تركيا، لكن ينبغي أن نرى خطوات ملموسة أيضا".

وأكد قدرة تركيا على مواصلة كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية في أرض الميدان بعد اليوم أيضا، كما كانت دائما.

وشدد على استمرار القوات التركية في مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية، على رأسها المنتشرة في سوريا والعراق، فضلا عن تنظيم "غولن".

ولفت إلى وضع بعض البلدان عوائق أمام تركيا في كفاحها ضد الإرهاب في سبيل المحافظة على أمنها القومي، داعيا بعض الدول الحليفة للتضامن مع بلاده عوضا عن مساندة الإرهابيين.

وفيما يخص لقائه مع نظيريه السويدي والفنلندي أمس الثلاثاء، أوضح أن الاجتماع استمرار لاجتماع الآلية الثلاثية الدائمة التي انعقدت في ستوكهولم مؤخرا.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن الحكومة السويدية الجديدة تبدو حازمة أكثر من سابقتها حول مكافحة الإرهاب.

وأردف أنه أبلغ نظيره السويدي أن أنقرة ترغب في رؤية خطوات ملموسة من تسليم المطلوبين وتجميد أصول الإرهابيين ووقف أنشطة التنظيم الإرهابي في البلاد.

ولفت إلى أن قيام السويد بإجراء تعديلات في القوانين والدستور خطوات إيجابية، لكن يجب أن تدخل حيز التنفيذ أيضا.