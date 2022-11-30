تشاوش أوغلو يفتتح القنصلية الفخرية التركية في بولندا

افتتح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الأربعاء، القنصلية الفخرية لبلاده في مدينة لودز البولندية.

جاء ذلك خلال زيارته إلى لودز لحضور الدورة التاسعة والعشرين لاجتماع مجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي كلمة له قال تشاوش أوغلو، إن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا تؤثر على دول المنطقة وخاصة بولندا.

وشكر وزير الخارجية التركي بولندا على قيامها بواجباتها ومسؤولياتها وخاصة فيما يخص احتضان اللاجئين الأوكرانيين.

وقدم وزير الخارجية التركي تعازيه في وفاة شخصين نتيجة سقوط صاروخ طائش على أراضي بولندا مؤخرا.

وأشار إلى أن بولندا من الدول السبّاقة في الاعتراف بالجمهورية التركية.

وفيما بخص العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لفت تشاوش أوغلو إلى وجود نحو 200 شركة تركية في مدينة لودز تنشط في مجالات مختلفة.

بدوره، أشاد وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، بدور تركيا في تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأردف: "تمديد الاتفاقية حصل بمساع تركية، وهذا الاتفاق أنقذ الكثير من دول العالم من المجاعة، وسنذكر لتركيا هذا المعروف دائما".

وفي السياق، بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، مسائل مشتركة مطروحة على أجندة البلدين.

وجرى لقاء تشاوش أوغلو وبيرموف في مدينة لودز التي تستعد لاحتضان اجتماع مجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون الأوروبية.

كما اجتمع تشاوش أوغلو، الأربعاء، مع الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا شميد.

وتناول الوزير التركي مع شميد الحرب الروسية الأوكرانية، والوساطة التركية لإنهائها، وبعض التطورات الإقليمية.

يذكر أن الدورة التاسعة والعشرين لاجتماع مجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون ستعقد يومي 1 و2 ديسمبر/ كانون الأول القادم.