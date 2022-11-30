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وزارة الدفاع التركية: جنودنا في قمة كل جبل

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 30.11.2022 18:40
آخر تحديث في 30.11.2022 18:49
الوزارة نشرت مشاهد لجنود أتراك يدمرون مخابئ إرهابيي بي كي كي في منطقة زاب شمالي العراق الأناضول الوزارة نشرت مشاهد لجنود أتراك يدمرون مخابئ إرهابيي "بي كي كي" في منطقة زاب شمالي العراق (الأناضول)

نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مشاهد لجنودها أثناء تدميرهم مخابئ إرهابيي تنظيم "بي كي كي" في منطقة زاب شمالي العراق.

ويظهر في المشاهد التي نُشرت، إقلاع المقاتلات التركية من قواعدها وقصف مواقع للإرهابيين.

وأرفقت الدفاع التركية المشاهد الملتقطة خلال عمليات "المخلب ـ القفل" بعبارة: "جنودنا في قمة كل جبل".

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

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