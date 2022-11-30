وزير الخارجية التركي يجري سلسلة محادثات دبلوماسية مع نظراء له

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، سلسلة محادثات دبلوماسية مع عدد من نظرائه.

وقالت الخارجية التركية في بيان، إن الوزير تشاوش أوغلو التقى مع نظيريه الإستوني والبرتغالي على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الناتو بالعاصمة الرومانية بوخارست.

كما أجرى وزير الخارجية التركي مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع نظيريه الإيراني أمير عبداللهيان والتركمانستاني رشيد ميريضوف.

وأوضحت الخارجية في بيانها أن تشاوش أوغلو بحث مع نظيره الإيراني الزيارات المتبادلة التي ستجري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البيان أن تشاوش أوغلو ونظيره التركمانستاني تناولا في المكالمة الهاتفية التحضيرات الجارية للقمة الثلاثية بين تركيا وأذربيجان وتركمانستان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، عقد تشاوش أوغلو اجتماعاً مع نظيريه الفنلندي بيكا هافيستو، والسويدي توبياس بيلستروم، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقد في العاصمة الرومانية بوخارست.

وقال تشاوش أوغلو في تدوينة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه نقل خلال الاجتماع تطلعات تركيا في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدان الثلاثة خلال قمة الناتو التي انعقدت في مدريد يونيو/حزيران الماضي.

ويشارك وزير الخارجية التركي في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بالعاصمة الرومانية بوخارست، لبحث عدة قضايا على رأسها الدعم المزمع تقديمه لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

ويتناول الاجتماع، الذي بدأ أمس الثلاثاء ويستمر اليوم الأربعاء، ملفات عدة أبرزها طريقة دعم أوكرانيا عقب الهجمات الصاروخية الروسية ضد البنية التحتية الهامة لكييف.