وزير الخارجية السويدي: حققنا تقدماً في محادثاتنا مع تركيا بخصوص انضمامنا للناتو

صرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم، اليوم الأربعاء، أن بلاده حققت تقدماً في محادثاتها مع تركيا بخصوص الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي السويدي، تطرق خلالها للقاء الثلاثي مع نظيريه التركي مولود تشاوش أوغلو، والفنلندي بيكا هافستو، على هامش اجتماع الناتو الثلاثاء في العاصمة الرومانية بوخارست.

وأكد بيلستورم على أنهم حققوا "تقدما في المحادثات خلال اجتماع الناتو، وأخطط لزيارة تركيا قريبا ولقاء تشاووش أوغلو".

وأردف: "سنحظى هناك بفرصة تناول ملفات عديدة، وأتطلع لهذا اللقاء بفارغ الصبر".

وأضاف أنه لا يعلم متى ستوافق تركيا على عضوية بلاده في الناتو، وتابع: "سيكون من الخطأ تحديد موعد زمني محدد، لكن أتضح لي في لقاء الأمس أنه كلما حققنا تقدما كلما سارع البرلمان التركي للمصادقة".

ووقعت تركيا مذكرة ثلاثية مع السويد وفنلندا بخصوص مكافحة الإرهاب، خلال قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/ حزيران الماضي.

وفي إطار المذكرة تم تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت ثاني اجتماع لها في ستوكهولم خلال وقت سابق الجمعة، فيما استضافت مدينة فانتا الفنلندية الاجتماع الأول في 26 أغسطس/ آب الماضي.