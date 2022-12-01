المغرب وتركيا يوقعان اتفاقية تعاون في مجال الأرشيف

وقعت تركيا والمغرب، أمس الأربعاء، اتفاقية حول "الأرشيف" تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وتنفيذ مشاريع مشتركة.

ووفق مصادر، وقع الاتفاقية بالرباط، المدير العام لأرشيف الدولة التركية أغور أونال، ومدير مؤسسة أرشيف المغرب الحكومية، جامع بيضا.

وقال أونال خلال توقيع الاتفاقية: "عندما نتحدث عن الأرشيف، نجد أن هناك الكثير من الأشياء المتعلقة بالأرشيف التركي موجودة في المغرب".

وأضاف: "وقعنا اتفاقية مع مؤسسة أرشيف المغرب، من أجل تطوير العلاقات الثنائية".

وأردف أونال: "الاتفاقية تهدف أيضا إلى إقامة مشاريع مشتركة متعلقة بالأرشيف".

وفي سبتمبر/أيلول 2016، وقع المغرب وتركيا اتفاقية حول الأرشيف لتعزيز التعاون الثنائي لتبادل المعلومات التاريخية، وتنظيم زيارات بين خبراء البلدين ومعارض ومؤلفات مشتركة.