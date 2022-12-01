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مجلس الأمن القومي التركي: لن نسمح بأي نشاط إرهابي والعمليات تتواصل بنجاح

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 01.12.2022 22:25
اجتمع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة الأناضول اجتمع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة (الأناضول)

شدد مجلس الأمن القومي التركي على أن أنقرة ستتخذ الخطوات اللازمة لعدم السماح بوجود ونشاط أي تنظيم إرهابي في المنطقة.

جاء ذلك في البيان الصادر، الخميس، عقب انتهاء اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وأشار البيان، بحسب وكالة الأناضول، إلى أن المجلس تلقى إحاطة بشأن العمليات المستمرة بحزم وإصرار ونجاح داخل البلاد وخارجها ومناقشة التدابير الإضافية الممكنة بهذا الصدد.

وجاء فيه: "تم تأكيد عدم السماح بوجود ونشاط أي تنظيم إرهابي في المنطقة، وأنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك".

وأكد المجلس أن تركيا تنتظر من اليونان غير المكترثة بمقترحات الحوار، إنهاء أنشطة تسليح الجزر (في بحر إيجة) ذات الوضع غير العسكري.

ورحب بقبول عضوية شمال قبرص التركية في منظمة الدول التركية بصفة مراقب، معرباً عن تطلعه لاتخاذ خطوات مماثلة من باقي المنظمات الدولية والدول.

كما تناول الاجتماع التطورات الأخيرة في البوسنة والهرسك وكوسوفو، ودعا بيان مجلس الأمن القومي التركي إلى تجنب الخطابات الانفصالية والمبادرات الأحادية من أجل الحفاظ على مناخ الاستقرار والسلام في المنطقة.

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