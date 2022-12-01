وزير الخارجية التركي: يمكن التوصل إلى حلول عند منح الدبلوماسية فرصة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إنه عند منح الدبلوماسية فرصة من الممكن التوصل إلى حلول عبر المفاوضات، مؤكداً أن تركيا ستواصل دعم جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

جاء ذلك في كلمة، الخميس، خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بنسخته الـ29 المنعقد في مدينة لودز البولندية.

ولفت تشاوش أوغلو إلى أن وحدة الأراضي والسيادة والاستقلال تعد من مبادئ الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مضيفاً "أن اجتماع وزراء خارجية المنظمة لهذا العام يعقد في ظروف استثنائية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".

وأردف: "من الممكن التوصل إلى حلول عن طريق المفاوضات عند منح الفرصة للدبلوماسية، وإفشال هذه المنصة المصيرية لن يخدم أحداً".

وأكد تشاوش أوغلو أن تركيا ستواصل دعم جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتعقد الدورة التاسعة والعشرين لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يومي 1 و2 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.