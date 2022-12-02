أردوغان يشدد على أهمية إعادة تمهيد الأرض للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا

شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على أن إعادة تأسيس أرضية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا سريعا سيصب في مصلحة جميع الأطراف.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الجمعة، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وتناول الجانيان الخطوات اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين لا سيما في مجال التجارة والصناعات الدفاعية.

كما أعرب أردوغان عن ثقته بأن الحكمة والمنظور الاستراتيجي سيواصلان الهيمنة على العلاقات التركية البريطانية الحليفتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ولفت البيان أن الاتصال تناول قضايا إقليمية أيضًا.

وأكد أردوغان أن إعادة تأسيس أرضية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا سريعا سيصب في مصلحة جميع الأطراف، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ خطوات ملموسة وجديدة من أجل حل القضية القبرصية.