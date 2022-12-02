تشاوش أوغلو يشارك في منتدى الحوار المتوسطي الثامن في روما

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في روما، على هامش مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي الثامن.

والمنتدى من تنظيم وزارة الخارجية الإيطالية ومعهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI).

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة إنه بحث مع نظيره الإيطالي التطورات في أوكرانيا وليبيا، والتعاون الثنائي على صعيدي الاقتصاد والصناعات الدفاعية.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، أن تشاوش أوغلو هنأ تاياني بتولي حقيبة الخارجية، وأعرب عن تعازي تركيا في ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع مؤخرا في جزيرة إيشيا الإيطالية.

من جهته أعرب تاياني عن تهانيه لتركيا على خلفية دورها في التوصل إلى اتفاقية إسطنبول لشحن الحبوب الأوكرانية وتمديد العمل بها.

كما اقترح تاياني عقد اجتماع مجلس أعمال بين البلدين عام 2023.