القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

السويد تسلم تركيا مجرماً مداناً بالانتماء إلى بي كي كي الإرهابي

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 03.12.2022 10:56
أمهات يتظاهرن ضد تنظيم بي كي كي في ولاية وان الأناضول أمهات يتظاهرن ضد تنظيم بي كي كي في ولاية وان (الأناضول)

سلمت السويد تركيا مجرماً مطلوباً لانتمائه إلى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، ومحكوم عليه بالسجن 6 أعوام و10 أشهر.

ونقل مراسل الأناضول، الجمعة، عن مصادر أمنية أن المدعو محمود طاط ذهب إلى السويد عام 2015 هربا من عقوبة السجن الصادرة بحقه في تركيا.

ولفتت إلى أن طاط تقدم بطلب لجوء في السويد لكنه رفض، وأن الشرطة أوقفته قبل مدة واقتيد إلى مركز احتجاز في مولندال، وبعد استكمال الإجراءات بحقه، أرسل إلى تركيا على متن طائرة.

ووصلت الطائرة مطار إسطنبول مساء الجمعة حيث أوقفت الشرطة طاط، ومن المنتظر إحالته إلى القصر العدلي.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إن على تركيا أن تطهر شمال سوريا...
مختارات