السويد تسلم تركيا مجرماً مداناً بالانتماء إلى بي كي كي الإرهابي

سلمت السويد تركيا مجرماً مطلوباً لانتمائه إلى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، ومحكوم عليه بالسجن 6 أعوام و10 أشهر.

ونقل مراسل الأناضول، الجمعة، عن مصادر أمنية أن المدعو محمود طاط ذهب إلى السويد عام 2015 هربا من عقوبة السجن الصادرة بحقه في تركيا.

ولفتت إلى أن طاط تقدم بطلب لجوء في السويد لكنه رفض، وأن الشرطة أوقفته قبل مدة واقتيد إلى مركز احتجاز في مولندال، وبعد استكمال الإجراءات بحقه، أرسل إلى تركيا على متن طائرة.

ووصلت الطائرة مطار إسطنبول مساء الجمعة حيث أوقفت الشرطة طاط، ومن المنتظر إحالته إلى القصر العدلي.