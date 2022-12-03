تشاوش أوغلو: تركيا بحاجة لتطهير شمالي سوريا من تنظيم بي كي كي/ واي بي جي مثلما فعلت مع تنظيم داعش

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إن على تركيا أن تطهر شمال سوريا من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" مثلما فعلت مع تنظيم داعش.

وقال تشاوش أوغلو على هامش مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي الثامن، في العاصمة الإيطالية روما.: "مثلما طهّرنا شمالي سوريا من داعش فنحن بحاجة إلى مواصلة عملياتنا لتطهير المنطقة من تنظيم بي كي كي وأذرعه".

وأشار إلى أن آثار الحرب المستمرة بسوريا منذ 11 عامًا طالت الجميع، ويجب تحقيق توافق "بين المعارضة المعتدلة المعترف بها عبر قرارات مجلس الأمن الدولي وبين النظام".

وأوضح أن هناك حاجة للانخراط مع النظام أيضًا حتى تكون المحادثات في إطار اللجنة الدستورية وصيغة أستانا، بناءة أكثر مما هي عليه اليوم.

ولفت إلى أن هذا الأمر ضروري كذلك من أجل ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بطريقة طوعية وكريمة.

وشدّد على أنه لا يمكن إرسال السوريين واللاجئين الآخرين بطريقة قسرية وإنما يجب أن تكون العودة طوعية.

وأردف: "علينا في الوقت نفسه أن نتعاون في حربنا ضد التنظيمات الإرهابية دون أي تمييز بينها".

وأعرب عن أمله في أن يفهم النظام أيضًا عدم إمكانية إحلال سلام واستقرار مستدامين في البلاد بدون توافق.

وذكر تشاوش أوغلو أن الإرهاب من أكبر الانعكاسات للأزمة السورية.

وقال إن "بي كي كي" و"واي بي جي" و"قسد"، عبارة عن تنظيم واحد، وإن قادته يأتون من جبل قنديل في شمالي العراق.

وأوضح أن هذا التنظيم الإرهابي يؤثر على تركيا بطريقة مباشرة، وقد نفذ خلال آخر عامين نحو 2000 هجوم إرهابي ضدها.

ولفت إلى اعتداءات التنظيم تسببت بمقتل نحو 300 مواطن كما تسفر أيضًا عن مقتل المدنيين السوريين.

وأكد أن التنظيم يقمع الأقليات ومنها الأقليات المسيحية لكن أصدقاء تركيا الأوروبيين والغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، يغضون الطرف عن ذلك.

وقال إن "بي كي كي" يسعى لتقسيم البلدان، وعندما أطلقت تركيا عمليات ضده بسوريا عام 2019 تعهدت الولايات المتحدة وروسيا بإبعاده عن الحدود التركية 30 كم على الأقل.

وأوضح أن البلدين لم يفيا بالتعهدات التي قدماها لتركيا ولا يزال الإرهابيون في إمكانهم ويواصلون استهداف تركيا.

وتابع: "لذلك نحن بحاجة إلى مواصلة عملياتنا حتى نطهر المنطقة من الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية".

وأردف: "لكن في نفس الوقت نحن على اتصال مع النظام على مستوى الاستخبارات لأن التنظيم الإرهابي هدفه تقسيم البلاد وهذا يؤثر أيضًا على سوريا والشعب السوري".

ولدى سؤاله عن علاقات تركيا مع بعض الدول العربية، قال تشاوش أوغلو إنه لا يوجد قلق لدى بلاده حول تحقيق التوازن في العلاقات مع هذه الدول، بل لديها مبادئ وتعارض فرض الحظر والعقوبات.

وأشار إلى أن الاتصال رفيع المستوى مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لم ينقطع وإنما كان هناك نوع من البعد لفترة معينة ثم عاد كل شيء إلى طبيعته.

وحول الملف الليبي، أعرب تشاوش أوغلو عن اعتقاده في أن السبيل الوحيد لتوحيد ليبيا هو إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية، وأن تركيا تدعم الوحدة بين الأطراف.

كما تمنى أن تمضي الانتخابات المزمعة في البلد الشقيق تونس في أجواء نزيهة وديمقراطية.

وعن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، أشار وزير الخارجية إلى أن دور تركيا كوسيط نزيه وموثوق أتى ثماره في الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر أن بين هذه الانجازات، اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود، وتبادل الأسرى بين طرفي الحرب، ومفاوضات محطة زاباروجيا للطاقة النووية.

وأوضح أن الوضع شديد التعقيد، وهناك حاجة أيضًا إلى إقناع بعض الحلفاء الغربيين بفعل شيء ما حيال العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف: "الحياة تزداد صعوبة بالنسبة للأوكرانيين ولنا وللأوروبيين".

وأعرب وزير الخارجية التركي عن اعتقاده بأنه "سيكون لدينا صورة أوضح عن طاولة المفاوضات قبل حلول الربيع".

وتابع: "لن نستسلم، وسنواصل جهودنا الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار وإجراء المفاوضات".