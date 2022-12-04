أكثر من 13 مليون طن من الحبوب الأوكرانية شحنت بموجب اتفاق إسطنبول

أعلنت تركيا، الأحد، أن إجمالي كميات الحبوب التي تم شحنها من الموانئ الأوكرانية، منذ مطلع أغسطس/ آب الجاري، تجاوز 13 مليون طن.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية مستمر كما هو مخطط لها بموجب اتفاق إسطنبول المبرم في 22 يوليو/ تموز الماضي.

وفي 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته مدينة إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمديد اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود، 120 يوماً اعتباراً من 19 من نفس الشهر.