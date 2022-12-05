أردوغان: نسعى لتأسيس ثقافة موارد بشرية أساسها تكافؤ الفرص والابتكار والمهنية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تسعى لتأسيس ثقافة موارد بشرية على أساس قيم مثل تكافؤ الفرص والشفافية والمساءلة والابتكار والمهنية في القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك رسالة بعثها، الاثنين، لمنتدى إسطنبول للموارد البشرية المنظم من قبل مكتب الموارد البشرية بالرئاسة التركية في مؤتمر إسطنبول للمؤتمرات، ويستمر اليوم وغداً.

وأضاف: "أحرزنا تقدماً كبيراً في هذا الاتجاه خلال السنوات الـ 20 الأخيرة عبر خطوات اتخذناها في مجالات الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية واستثمارات البنية التحتية والرقمنة".

وأشار أردوغان أنهم أسسوا في كافة أنحاء البلاد مناخاً لا يتعرض فيه أي مواطن للتمييز أو التهميش أو يواجه عقبات مصطنعة في طريقه لتحقيق أحلامه بغض النظر عن معتقداته أو آرائه أو أصوله.

وأردف: "أكسبنا البلد نموذج موارد بشرية شامل يسهل الوصول إليه من شأنه أن يرتقي بمهارات وكفاءات مواطنينا إلى أبعد من ذلك بكثير، ونهدف إلى زيادة فعالية هذا النموذج في إطار رؤيتنا لـ' قرن تركيا' وجعله مثاليًا في كل جوانبه".

وشدد الرئيس التركي على أن النظام الرئاسي ساهم في تعزيز القدرات المؤسسية للبلد بشكل أكبر من حيث إدارة الموارد البشرية بشكل أفضل.