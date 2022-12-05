أوقطاي يهنئ المرأة التركية في ذكرى منحها حق الانتخاب والترشح

قدم نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، تهانيه للمرأة التركية احتفالاً بالذكرى السنوية الـ 88 لمنحها حق الانتخاب والترشح.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أوقطاي عبر حسابه على تويتر، اليوم الاثنين.

تأتي تهنئة نائب الرئيس للمرأة التركية في إطار مناسبة 5 ديسمبر/ كانون الأول، والذي يعد اليوم العالمي لحقوق المرأة والذكرى الـ 88 لنيلها حق الانتخاب والترشح.

وحصلت المرأة التركية على حق الانتخاب والترشح في 5 ديسمبر 1934، بتغيير مواد في الدستور والقانون الانتخابي.

وسبقت المرأة التركية بنيلها هذه الحقوق نظيراتها في فرنسا التي منحت المرأة حق التصويت والترشح عام 1944 وإيطاليا عام 1945 واليونان عام 1952.