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انطلاق أول رحلة جوية من كركوك إلى أنقرة

وكالة الأناضول للأنباء
كركوك
نشر في 05.12.2022 21:40
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

انطلقت أول رحلة جوية مباشرة من مدينة كركوك العراقية، اليوم الإثنين، من مطارها باتجاه العاصمة التركية أنقرة.

وفي تصريحات أدلى بها المسؤول الإعلامي بمطار كركوك، هردي صمد، أوضح أن أول رحلة جوية للخطوط الجوية العراقية من مطار كركوك الدولي باتجاه أنقرة انطلقت الساعة 17.00 (+3 تغ).

وأوضح أن الرحلات الجوية بين كركوك وأنقرة ستجري مرة واحدة أسبوعيا كبداية، معربا عن توقعاته بازديادها خلال الأسابيع القادمة.

يذكر أن مطار كركوك كان يستخدم كقاعدة عسكرية قبل افتتاحه في 20 أكتوبر/تشرين الأول الفائت أمام الرحلات الداخلية والخارجية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الخطوط الجوية التركية أعلنت في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر عن بدء رحلاتها من إسطنبول إلى مدينة كركوك العراقية.

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