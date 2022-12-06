أردوغان يهنئ الجنود المشاركين في مناورات "قبضة الإخوة" العسكرية مع أذربيجان

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، الثلاثاء، عناصر الجيش في البلدين بعد انتهاء مناورات "قبضة الإخوة" المشتركة بنجاح التي أجريت في أذربيجان.

وقال أردوغان في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار المتواجد في باكو لحضور المناورات، إن "قبضة الإخوة" تكللت بالنجاح انطلاقات من مفهوم "شعب واحد في دولتين".

وأضاف أن المناورات المشتركة "بعثت القوة والثقة بالأصدقاء، والخوف والرعب لدى الأعداء".

وأشار الرئيس التركي إلى أن المناورات التي جرت في تضاريس وعرة وظروف جوية قاسية ستسهم في تعزيز قوة جيشي البلدين.

ولفت إلى أن مثل هذه المناورات تعزز التضامن والتعاون بين تركيا وأذربيجان، مشيراً إلى استحالة زرع الفرقة والفتنة بين أنقرة وباكو.

من جانبه، هنأ علييف العناصر المشاركة في المناورات المشتركة، مشيراً أنها تؤكد التضامن والتكاتف القائم بين أنقرة وباكو.

يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، يتواجدان في باكو لحضور مناورات "قبضة الإخوة" المشتركة بين تركيا وأذربيجان.

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع تركيا في محافظات باكو وأستارا وجبرائيل وإيميشلي.

والثلاثاء، أوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن القوات قامت ليلاً بتدمير مركبات وأفراد لعدو افتراضي، وأن الجنود المشاركين أظهروا احترافية عالية في المناورات الهادفة إلى ضمان التنسيق وحسن الإدارة وتبادل الخبرات أثناء الحرب.