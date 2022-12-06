استشهاد عسكري تركي في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد عسكري في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن الرائد محمد دومان، استشهد جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي في منطقة العملية، الإثنين.

وأعربت عن تعازيها لأسرة الشهيد والقوات المسلحة والشعب التركي عامة.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.