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الرئيس التركي: سنزيد من أصدقائنا وسيعلم أعداؤنا حدودهم

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 06.12.2022 15:47
آخر تحديث في 06.12.2022 17:04
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألقى كلمة خلال حضوره أعمال الجمعية العامة العادية الـ 28 لاتحاد جمعيات أرباب العمل الأتراك TİSK الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألقى كلمة خلال حضوره أعمال الجمعية العامة العادية الـ 28 لاتحاد جمعيات أرباب العمل الأتراك "TİSK" (الأناضول)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إننا "سنزيد من أصدقائنا وسيعلم أعداؤنا حدودهم، ولدينا القدرة على تحقيق انتصارات لا يتوقعها أحد عندما نرى تهديداً لبقائنا".

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال فعالية لاتحاد نقابات أصحاب الأعمال في تركيا، بالعاصمة أنقرة.

وشدد أردوغان على أن بلاده باتت قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها في استراتيجياتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، مؤكداً أن "مصير تركيا أصبح بيد شعبها لا الآخرين".

وقال إن تركيا وصلت إلى مرحلة تتخذ فيها قراراتها وتحدد أهدافها بنفسها، مضيفاً: "مصيرنا لم يعد بيد الآخرين، بل بيد شعبنا وهو من يحدده".

واستطرد الرئيس التركي: "سنزيد من أصدقائنا وسيعلم أعداؤنا حدودهم، ولدينا القدرة على تحقيق انتصارات لا يتوقعها أحد عندما نرى تهديدا لبقائنا".

وأفاد بأن حكومات حزبه العدالة والتنمية المتعاقبة، أعطت الأولوية القصوى لمصالح تركيا وشعبها منذ وصولها إلى سدة الحكم (عام 2002)، وحرصت على تطوير سياسات تراعي جميع الفئات، مردفاً: "الكفاح الذي قدمناه ضد الانقلابيين والتنظيمات الإرهابية لم يذهب سدى".

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