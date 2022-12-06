تركيا تجدد تحذيراتها لليونان وتطالبها بالتراجع عن تسليح جزر إيجة

جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو تحذير تركيا لليونان من "انتهاك وضع الجزر منزوعة السلاح"، قائلاً: "إما أن تتراجع أثينا وتمتثل للمعاهدات وإما أن نقوم بما يلزم".

جاء ذلك في تعليقه على المناورات العسكرية اليونانية في جزر بحر إيجة، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، الثلاثاء، مع نظيره الروماني بوغدان أوريسكو، في العاصمة التركية أنقرة.

ورداً على سؤال يتعلق بالمناورات العسكرية اليونانية في جزيرتي رودوس وميديللي، أفاد تشاوش أوغلو أن أثينا تواصل الاستفزازات، مؤكداً استحالة أن تبقى أنقرة صامتة حيال ذلك.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن الجزر المذكورة وغيرها مُنحت لليونان بشكل مشروط من خلال معاهدتي لوزان 1923، وباريس للسلام 1974، ولا يحق لها تسليحها.

وأشار إلى أن تركيا بعدما أرسلت محاججاتها القانونية إلى الأمم المتحدة، كان مضمون إجابات اليونان سياسياً وديماغوجياً.

وأضاف تشاوش أوغلو: "إذا لم تتخل اليونان عن هذا الانتهاك فستتم مناقشة سيادتها (الجزر)، من ناحية أخرى فإن اليونان تتخذ خطوات سلبية وتقوم بتسليح هذه المناطق على الرغم من المعاهدات".

وشدد على وجوب تخلي اليونان عن انتهاك وضع الجزر منزوعة السلاح، والتراجع والامتثال للمعاهدات وإلا فإن تركيا ستقوم بما يلزم.

وأردف: "لا يمكننا البقاء صامتين حيال ذلك، سنستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة على الصعيد القانوني، وعند المنظمات الدولية لا سيما الأمم المتحدة، وفي الميدان سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة".

يشار إلى أن تركيا تقدمت في يوليو/ تموز 2021، بشكوى إلى الأمم المتحدة نددت من خلالها بسياسات وممارسات الجانب اليوناني التي تنتهك وضع جزر بحر إيجة الشرقية.