تركيا وكوبا توقعان مذكرة تفاهم برلماني

وقع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب مذكرة تعاون مع نظيره الكوبي إستيبان لازو هيرنانديز. وجرى التوقيع في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية يجريها هيرنانديز لتركيا.

وفي تصريحات أدلى بها، أشاد شنطوب بالعلاقات القائمة بين تركيا وكوبا، سواء على مستوى الدولتين أو الشعبين.

وأشار إلى دعم تركيا مشروع القرار الذي تتقدم به كوبا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل رفع العقوبات الأمريكية عنها، واصفا هذه العقوبات بـ "غير العادلة".

بدوره، قال هيرنانديز إن تاريخ العلاقات بين البلدين يمتد إلى ما قبل 70 عاما.

وأضاف أن تركيا وكوبا تجمعهما علاقات تعاون في مختلف المجالات.