رومانيا: نسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 10 مليارات دولار

قال وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو إن تركيا تعد ثاني أهم شريك تجاري لرومانيا، وأن حجم التجارة بينهما بلغ 8.6 مليارات دولار العام الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، على هامش زيارة يقوم بها إلى أنقرة، الثلاثاء.

وأضاف أوريسكو أن البلدين يهدفان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال العام الجاري.

من جهة ثانية، أشاد وزير الخارجية الروماني بالجهود التي بذلتها تركيا في سبيل التوصل إلى اتفاقية "ممر الحبوب" عبر البحر الأسود.

وقال أوريسكو إن اتفاقية ممر الحبوب أبرمت بفضل الجهود التركية، معرباً عن تقدير بلاده لهذا الأمر.

وأكد أنه بحث مع تشاوش أوغلو في أنقرة قضايا ذات اهتمام مشترك بين البلدين، بجانب سبل تعزيز التعاون الثنائي.