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أنقرة تكشف عن هوية إرهابية صدرت تعزية أمريكية في مقتلها

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 07.12.2022 13:20
آخر تحديث في 07.12.2022 14:14
الأناضول (الأناضول)

قالت مصادر أمنية تركية إن الإرهابية التي حيّدتها الاستخبارات التركية أواخر يوليو/ تموز الماضي شمالي سوريا، والتي نشرت القيادة المركزية للقوات الأمريكية برقية تعزية لأجلها، هي سيفانا هيسو، الملقبة بـ "روج هابور".

وأوضحت المصادر أن هيسو تلقت تدريباتها العسكرية الخاصة على يد القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا.

كما عملت الإرهابية فيما يُعرف بأكاديمية "ديلوفان" التابعة لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، المتخصصة بتعليم العناصر الإرهابية عمليات الاغتيال، بحسب المصادر.

وذكرت المصادر أنه تم التحقّق من أن العناصر الإرهابية التي أشرفت هيسو على تدريبهم، قاموا بالاعتداء على قوات الأمن التركية في منطقة عملية نبع السلام وولايتي ماردين وشرناق التركيتين.

ويوم 22 يوليو الماضي، نشرت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (CENTCOM) رسالة تعزية بمقتل قيادية في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في سوريا.

وبعد نشر صفحات تواصل اجتماعية مقربة من التنظيم الإرهابي خبر مقتل الإرهابية، نشرت القيادة المركزية رسالة تعزية، أكدت فيها مقتل الإرهابية وذكرت أنها كانت نائبة قائد ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" قرب مدينة القامشلي شمال سوريا مع إرهابيتين أخريين.

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