الجزائر وتركيا تبحثان سبل التعاون في مجالي الري والأشغال العامة

بحثت السفيرة التركية في الجزائر ماهينور أوزدمير غوكطاش، مع وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، قضايا في مجال الأشغال العمومية والري.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، جاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما في مقر الوزارة بالعاصمة الجزائر، أمس الثلاثاء.

وأشاد الجانبان بالشراكة المهمة التي تربط المؤسسات التركية والجزائرية، مؤكدين رغبة البلدين في مواصلة الجهود لإقامة شراكة مستدامة بينهما ودفع علاقات التعاون الثنائي قدما.

كما شجع الوزير الشركات التركية على المزيد من الاستثمارات في مجال الأشغال العمومية والري في سبيل تبادل الخبرات التقنية والتكنولوجية التي يحوزها الطرفان.

وتشهد العلاقات الجزائرية التركية حركية لافتة في السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة، ساهمت فيها اتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة بين البلدين عام 2006، وزادت زخما منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة الجزائر نهاية 2019.