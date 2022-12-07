تشاوش أوغلو يرحب بإلغاء الشروط التقييدية لبيع "إف 16" لتركيا

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عن سعادته بالصياغة النهائية لمشروع قانون موازنة الدفاع الأمريكي لعام 2023، والتي تتضمن إلغاء الشروط التقييدية التي وضعها مجلس النواب لبيع مقاتلات "إف 16" إلى تركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشاوش أوغلو مع نظيره المولدوفي نيكو بوبيسكو في إسطنبول، اليوم الأربعاء.

وقال الوزير التركي: "من التطورات الإيجابية عدم وجود عنصر سلبي في النص النهائي لقانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي الذي سيتم طرحه للتصويت، والذي تم فيه إزالة الشروط التقييدية التي وضعها مجلس النواب الأمريكي للحد من بيع تركيا مقاتلات إف 16".

وأوضح أن المباحثات التي جرت بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين بخصوص تزويد أنقرة بمقاتلات "إف 16" كانت بناءة، مضيفاً أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدت تأييدها لبيع تركيا مقاتلات "إف 16".

وأشار أن هذه الخطوة ستعم بالفائدة على كل الأطراف داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وتابع: "علمنا بالصيغة النهائية لمشروع قانون موازنة الدفاع الأمريكي لعام 2023 قبل أن تنتشر في وسائل الإعلام، وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية القرار الذي سيصدر عن الكونغرس، فنتيجة هذا التصويت مهمة أيضا".

وذكر تشاوش أوغلو أن تركيا أبلغت الولايات المتحدة بعدم الجدوى من شراء مقاتلات "إف 16" إذا كان ذلك سيخضع لشروط.

وخلال الفترة الأخيرة، ألغت لجنة مشتركة من الكونغرس الأمريكي من مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2023، الشروط التقييدية التي وضعها مجلس النواب لبيع تركيا مقاتلات "إف 16".

وانتهت اللجنة المشتركة التي تضم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن موازنة الدفاع البالغة 857 مليار دولار.

وكشفت مصادر صحفية متطلعة أن النسخة النهائية لمشروع القانون لم تتضمن الشروط التقييدية التي قدمها سابقا 18 نائبا، أبرزهم الديمقراطي كريس باباس المعروف بقربه من اللوبي القبرصي الرومي، والجمهوريان غوس بيليراكيس ونيكول ماليوتاكيس، والديمقراطي فرانت بالوني.

وجاءت إزالة البنود التقييدية، عقب عدم تضمين قيود مماثلة سبق أن قدمها السناتور عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماريلاند كريس فان هولين، في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني.

وكانت البنود التقييدية التي تم قبولها في مجلس النواب سابقا تنص على عدم بيع أي مقاتلات جديدة من طراز "إف 16" إلى تركيا، والامتناع عن بيع مستلزمات لتحديث ما تملكه من المقاتلات المذكورة، وذلك في إطار قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

يذكر أن تركيا تسعى لشراء 40 مقاتلة جديدة من طراز "F-16 Blok 70" إلى جانب تحديث 80 مقاتلة في حوزتها.

وفي سياق آخر، لفت تشاوش أوغلو إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن بلاده تسعى دائماً لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مبيناً أن اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود جاءت نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها أنقرة.

وشدد على أن غاية تركيا من مواصلة المساعي الدبلوماسية، هي إحلال وقف دائم لإطلاق النار بين موسكو وكييف وتحقيق سلام عادل بالنسبة لأوكرانيا.

وأشار إلى أن التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، طالت مولدوفا أيضا، مبينا أن البلاد شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي بسبب الانقطاعات المتكررة التي تحصل في أوكرانيا.

وتطرق إلى العلاقات القائمة بين تركيا وروسيا قائلا إنها "لا تقتصر على الأزمة الأوكرانية، إنما هناك ملفات إقليمية أخرى مثل سوريا وليبيا نتحاور بشأنها مع الروس".

وذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، سيزور أنقرة نهاية الأسبوع الحالي للتباحث مع نظيره التركي سادات أونال حول ملفات إقليمية عدة.