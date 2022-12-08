أقار يعبر عن تطلعات تركيا لاتخاذ واشنطن إجراءات بمسألة بيع مقاتلات "إف 16"

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده تطمح لأن تتخذ الويات المتحدة أي إجراءات ملموسة بعد إلغاء قيود بيع مقاتلات إف-16 لتركيا من النص النهائي لميزانية الدفاع الأمريكية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس، مع نظيره الفنلندي "أنتي كايكونن"، في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح أقار أن العمل مستمر لشراء 40 مقاتلة من طراز "إف 16"، وتحديث 79 طائرة من نفس الطراز تابعة لقيادة القوات الجوية التركية.

وأردف: "نتابع كل التطورات بخصوص هذا الموضوع عن كثب، لقد رأينا نهجا إيجابيا لنظرائنا الأمريكيين منذ البداية بهذه المسألة، بما في ذلك أعضاء الوفد في الاجتماعات بين الوفود، وخاصة وزير الدفاع الأمريكي لويد جيمس أوستن".

وتابع :"اعتماداً على هذه التوجهات الإيجابية نتوقع خطوات إيجابية وملموسة من الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص، نريد أن تنتهي هذه الأمور بأسرع ما يمكن بطريقة إيجابية وسريعة".

وأردف: "نتوقع من جميع حلفائنا وخاصة فنلندا، أن يدعموا ويساهموا في حرب تركيا ضد الإرهاب وبجهود تحديث القوات المسلحة التركية".

وأكد أقار أن القوات المسلحة التركية تحارب الإرهاب، وأن هدفها الوحيد هو الإرهابيين.

وأضاف: "نتوقع المساهمة الضرورية من حلفائنا لدعم جهود شراء المقاتلات وتحديث أسطول مقاتلات قواتنا المسلحة، سواء في الحرب ضد الإرهاب أو في ضمان قدرتنا على الوفاء بواجباتنا بالكامل داخل الناتو".