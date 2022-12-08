تشاوش أوغلو يتهم أثينا بتواصل انتهاك حقوق أتراك تراقيا الغربية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الخميس، أن أثينا تواصل انتهاك معاهدة لوزان وحقوق الإنسان الأساسية لأتراك تراقيا الغربية الواقعة شرق اليونان.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عقب لقائه بالعاصمة التركية أنقرة مع أعضاء المجلس الاستشاري للأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وقال: "اليونان مستمرة في انتهاك معاهدة لوزان وحقوق الإنسان الأساسية لأبناء جلدتنا".

وشدد أن تركيا لم تتخل عن أتراك تراقيا ولن تتركهم وحدهم.

وذكر الوزير التركي أن اليونان لا تعترف بهوية الأقلية التركية في تراقيا الغربية، مشيراً إلى منعها استخدام كلمة التركية في أسماء المدارس والمؤسسات والجمعيات والمنظمات الأهلية التابعة للأقلية هناك.

وأوضح تشاوش أوغلو، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أدانت اليونان ثلاث مرات بسبب هذه الانتهاكات، وأن حكومة أثينا لم تنفذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ حوالي 15 عاماً.

وأضاف: "اليونان لا تسمح للأقلية التركية بانتخاب ممثليها الدينيين، وقانون دار الإفتاء اليوناني الجديد يتعارض مع معاهدة لوزان للسلام عام 1923، ويحرم الأقلية التركية من الحقوق الأساسية".

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن اليونان أغلقت أكثر من 90 مدرسة ابتدائية للأقلية في السنوات الـ 15 الماضية ولا تسمح بفتح مدارس جديدة لهم.

ووقّعت معاهدة لوزان يوم 24 يوليو/ تموز 1923 في سويسرا، بين ممثلي مجلس الأمة الكبير (البرلمان) التركي من جهة، وممثلين عن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وبلغاريا والبرتغال وبلجيكا ويوغوسلافيا من جهة أخرى.

ونصّت بنود المعاهدة على استقلال تركيا وتحديد حدودها وحماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية فيها، مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان، كما نصت على استقلالية التعليم بالنسبة للأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وتتيح مدارس الأقلية التركية في تراقيا الغربية إمكانية التعلم باللغتين اليونانية والتركية.