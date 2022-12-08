رئيس البرلمان الصربي يشيد بعلاقات بلاده مع تركيا

شدد رئيس البرلمان الصربي فلاديمير أورليك، اليوم الخميس، على أن علاقات بلاده مع تركيا جيدة للغاية، وأنهم سيواصلون تطويرها.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي في مؤتمر عقد مع نظيره التركي مصطفى شنطوب الذي يزور صربيا حالياً.

وأضاف أن بلغراد تحصد نتائج علاقاتها مع أنقرة في مجالي الاقتصاد والبنية التحتية.

كما شكر رئيس البرلمان الصربي أنقرة على دعمها المستمر لتشكيل مبادرة "البلقان المفتوح"، لافتاً إلى أهميتها لبلاده.

وفيما يخص أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ذكر أورليك وجود استثمارات تركية قيمة للغاية في صربيا، موضجاً أنها وفرت حوالي 10 آلاف فرصة عمل.

وأضاف أن حجم التجارة الخارجية مع تركيا سيتجاوز 2.5 مليون يورو في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية مشاريع البنية التحتية وخاصة مشروع الطريق السريع نوفي بازار ـ توتين.

وتحدث أورليك عن استمرار تنفيذ المشاريع ذات الأهمية في بلاده بدعم تركي، مؤكداً أن بلغراد ستواصل تعزيز علاقاتها مع أنقرة.

وحالياً يجري شنطوب زيارة رسمية إلى صربيا، يشارك خلالها في اجتماع الدورة الـ 60 للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود.