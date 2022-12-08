صربيا: تركيا شريك في صون السلام غرب البلقان

صرح الرئيس الصربي "ألكسندر فوتشيتش"، اليوم الخميس، أن تركيا شريك في الحفاظ على السلام والاستقرار في غرب البلقان.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عقب استقباله رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الذي يزور العاصمة الصربية بلغراد للمشاركة في اجتماع الدورة الـ 60 للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود.

وأوضح فوتشيتش أنه بحث مع شنطوب سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعدداً من الملفات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن تركيا تلعب دورا فعالاً في المنطقة، وتدعم رخاء شعوب منطقة البلقان برمتها.