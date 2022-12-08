فنلندا تؤكد تفهمها مخاوف تركيا الأمنية

أكد وزير الدفاع الفنلندي "أنتي كايكونن"، أن بلاده تتفهم المخاوف الأمنية التركية، وأنها عازمة على مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إذ أوضح أن لقاءه مع نظيره التركي خلوصي أقار في العاصمة أنقرة، كان مثمرا وبناء.

وأضافالوزير الفنلندي أنه بحث مع أقار ملف عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي، وكذلك مذكرة التفاهم الثلاثية التي أُبرمت في هذا الخصوص على هامش قمة زعماء الناتو الأخيرة في يونيو/ حزيران الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ولفت أن تركيا وفنلندا تعربان عن قلقهما تجاه الوضع الراهن في أوكرانيا، مشيراً أن نهاية الحرب المأساوية الدائرة هناك لا تبدو قريبة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت فنلندا ستسمح للناتو بنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها لردع روسيا، قال كايكونن: "في الوقت الحالي أهم شيء بالنسبة لنا هو الحصول على العضوية الكاملة".

وأردف: "نحن منفتحون جداً على هذا النوع من النقاش حول الأسلحة النووية، وليس لدينا مصلحة خاصة في وجودها على أراضينا، الناتو لا يرسل أسلحة نووية إلى فنلندا، أنا متأكد من ذلك".

وأشار إلى أن موسكو وجهت تركيزها العسكري نحو أوكرانيا، وأنه لا توجد مشاكل في الوقت الحالي على حدود بلاده مع روسيا.

وأضاف: "آمل ألا نرى أي استفزازات على الحدود الروسية، ونحن مستعدون لأي شيء في المستقبل. أريد أن أؤكد أن فنلندا تريد الحفاظ على السلام في الشمال أوروبا الآن وفي المستقبل".