واشنطن: أنقرة حليف مهم ونحن مستعدون لتلبية احتياجاتها الدفاعية

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على أن أنقرة حليف مهم لواشنطن في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مؤكداً أن واشنطن ترغب بتلبية الاحتياجات الدفاعية لتركيا.

جاء ذلك في معرض تعليق برايس، الأربعاء، على إلغاء البنود التي تقيد بيع طائرات إف-16 لتركيا من النص النهائي لميزانية الدفاع الأمريكية.

وأضاف "بالطبع تركيا حليف مهم في الناتو وشريك أمني مهم. ونريد دمج قدراتنا الدفاعية وتقديم ما تحتاجه تركيا للتعامل مع التهديدات الهائلة التي تواجهها".

وقال "نحاول التأكد من أن تركيا لديها القدرات الدفاعية التي تحتاجها للحفاظ على دورها كحليف رئيسي في الناتو".

ومشيرا إلى الأهمية الكبيرة للتعاون الأمريكي التركي في المجال الأمني قال برايس "لم يتعرض أي من حلفاء الناتو لهجمات إرهابية على أراضيهم أكثر من حلفائنا الأتراك".

ولفت إلى أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي جو بايدن ناقشا هذه المسألة عندما التقيا في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد الصيف الماضي.

ومؤخرا ألغت لجنة مشتركة من الكونغرس الأمريكي من مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2023، الشروط التقييدية التي وضعها مجلس النواب لبيع تركيا مقاتلات "إف 16".

وانتهت اللجنة المشتركة التي تضم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن موازنة الدفاع البالغة 857 مليار دولار.

وتوصلت الأناضول إلى النسخة النهائية لنص المسودة الذي سيتم التصويت عليه في الجمعية العامة للجنة المشتركة.

ولم تتضمن النسخة النهائية لمشروع القانون الشروط التقييدية التي قدمها سابقا 18 نائبا، أبرزهم الديمقراطي كريس باباس المعروف بقربه من اللوبي القبرصي الرومي، والجمهوريان غوس بيليراكيس ونيكول ماليوتاكيس، والديمقراطي فرانت بالوني.

وجاءت إزالة البنود التقييدية، بعد عدم تضمين قيود مماثلة سبق أن قدمها السناتور عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماريلاند كريس فان هولين، في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني.

وكانت البنود التقييدية التي تم قبولها في مجلس النواب سابقا تنص على عدم بيع أي مقاتلات جديدة من طراز "إف 16" إلى تركيا، والامتناع عن بيع مستلزمات لتحديث ما تملكه من المقاتلات المذكورة، وذلك في إطار قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

يذكر أن تركيا تسعى لشراء 40 مقاتلة جديدة من طراز "F-16 Blok 70" إلى جانب تحديث 80 مقاتلة في حوزتها.