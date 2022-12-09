أردوغان: سأجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي لبحث سبل حل أزمة الحبوب

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يستعد لإجراء محادثات يوم الأحد المقبل مع نظيريه الروسي والأوكراني لحل أزمة الحبوب.

جاء ذلة خلال كلمة ألقاها في منتدي "تي أر تي وورلد" المنعقد في مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة.

وشدد أردوغان أن تركيا عارضت صب الزيت على النار في المنطقة بتنفيذ سياسات غير عقلانية ضد روسيا في وقت تدافع فيه بقوة عن وحدة التراب الأوكراني.

في سياق آخر، أوضح الرئيس أن تركيا لن تتخلى عن الحوار من أجل حل قضية قبرص عبر خطوات جديدة ملموسة على أساس عادل.

كما أكد أنها كانت دائماً إلى جانب الحق والحقيقية، مضيفاً: "لهذا السبب لا يمكن لأحد محاسبتنا على كفاحنا ضد الإرهابيين".

وبيّن أن تركيا لن تنسى أبداً أنها تركت وحدها في كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية التي تهدد وحدتها رغم كل التضحيات التي بذلتها.

وأشار أن 60 بالمئة من الأزمات العالمية والاضطرابات تحدث في المحيط القريب من تركيا، مبينًا أنه لم يعد هناك لأحد خيار تجاهل مشكلة في أي مكان في العالم، أو الامتناع عن المساهمة في حلها، أو تأخير مساهمته، وأن الجميع مجبرين على المساهمة من اجل سلامة المستقبل المشترك للبشرية.

وأضاف: "ونحن من خلال هذا الفهم، نسعى بصدق للوفاء بمسؤولياتنا في القضايا الإقليمية والعالمية".

ولفت إلى أن الحرب الروسية - الأوكرانية تسببت بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، في خسائر بشرية واقتصادية وسياسية خطيرة للغاية للمنطقة والعالم.

وأكد أن تركيا انتهجت دبلوماسية سلام ستكون نموذجًا للعالم، سواء من خلال محادثاته المباشرة مع قادة روسيا وأوكرانيا، أو من خلال المحادثات بين المؤسسات ذات الصلة.

وأوضح أن التغلب على العقبات فيما يخص ممر الحبوب وتمديد الاتفاقية سيكون ممكنًا بفضل مبادرات تركيا، مشددًا أن أنقرة ستواصل لعب دورًا رياديًا من أجل تجاوز الأزمة التي سببتها الحرب.

كما ذكر أردوغان أن تركيا تمتلك القدرة على لعب دور رئيسي في حل المشكلات التي تواجه أوروبا، قائلًا: "لهذا أولاً وقبل كل شيء، تحتاج أوروبا إلى تغيير نهجها تجاه بلدنا في جميع الأمور، من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية إلى مكافحة الإرهاب، وفقًا لروح التحالف والشراكة".

وأردف: "من الواضح أنه من الصعب علينا أن نحلم بمستقبل مشترك مع أوروبا التي تدعم بشكل سري وعلني التنظيمات الإرهابية التي تكافحها تركيا، وتحمي الإرهابيين وتقف ضدها (تركيا) في كل قضية هي طرف فيها".

وأشار أردوغان أن تركيا صعدت إلى المركز الثاني عالميًا في صادرات المسلسلات، مبينًا أن المسلسلات التلفزيونية التركية تلعب دورًا مهمًا في الترويج الصحيح لتركيا، حيث يبلغ عدد مشاهديها 600 مليون شخص في 150 دولة.

وأضاف: "وهذا التطور أثر إيجابيًا على أرقام السياحة، وأعتقد أن جزءًا كبيرًا من 50 مليون زائر أجنبي يأتون بلادنا سنويًا هم أشخاص متأثرون بالمسلسلات التركية".