أردوغان يدعو مع نظيره البلغاري إلى تعاون دولي فعال لمعالجة الهجرة غير النظامية

دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تعاون دولي لمعالجة فعالة لمسألة الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة، مع نظيره البلغاري، بعد لقائهما في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان: "أكدنا ضرورة القيام بتعاون فاعل في إدارة الهجرة غير النظامية".

كما تطرق إلى العلاقات التجارية مع بلغاريا، مشيرا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6 مليارات دولار خلال العام 2021.

وأضاف أن الهدف المشترك للبلدين رفع الرقم إلى مستوى 10 مليارات دولار خلال فترة قصيرة.

وأشار إلى أن العالم يمر بمرحلة يشهد فيها النظام العالمي ومنطقة البلقان، تحديات كبيرة.

وأردف: "لذلك وبصفتنا حليفين في الناتو، نعتقد أن تضامننا يجب أن يكون أقوى من أي وقت مضى".

وأشار إلى أن الجانبين أكدا إرادتهما المشتركة للارتقاء أكثر بعلاقاتهما على الأصعدة الثنائية والإقليمية والعالمية.