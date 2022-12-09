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الرئيس البلغاري يشيد بالتعاون الثنائي مع تركيا وبأهمتيه لأمن المنطقة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 09.12.2022 21:44
الرئيس البلغاري رومن راديف في اسطنبول الأناضول الرئيس البلغاري رومن راديف في اسطنبول (الأناضول)

أكد الرئيس البلغاري رومن راديف، الجمعة، أن التعاون الثنائي بين بلغاريا وتركيا مهم جدا لأمن المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد اجتماعهما في مدينة إسطنبول.

ولفت إلى أن بلغاريا وتركيا تقعان في منطقة مضطربة للغاية، مشيرا إلى الحرب في أوكرانيا القريبة جدا، ووجود أماكن توتر أخرى على حدود البلدين.

وأضاف: "لذلك، فالتعاون بين تركيا وبلغاريا مهم جدا لأمن المنطقة. كما أنه مهم لمنطقة شرق أوروبا".

وأشار راديف إلى دور الوسيط الذي تلعبه تركيا في سبيل إيجاد حل للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع: "نقدر دور الوساطة الذي يقوم به السيد الرئيس أردوغان. إننا نقدر بشكل خاص جهودكم لحل الوضع في أوكرانيا من خلال الوسائل الدبلوماسية".

وصرح بأن تركيا أحرزت نجاحا كبيرا بفتح ممر الحبوب بالتعاون مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

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