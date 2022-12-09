شركة تركية تساهم بنظام مطور محلياً في الإنتاج الضخم لطائرات مقاتلة كورية جنوبية

ستواصل شركة "SDT" التركية لتكنولوجيا الفضاء والصناعات الدفاعية، المساهمة في إنتاج الطائرات المقاتلة الكورية الجنوبية المطورة محلياً، خلال عملية الإنتاج الضخم بعد توفير "نظام رابط محاكاة" للمشروع خلال مرحلة النموذج الأولي.

وخلال حديثه مع الإعلام المحلي قال عمر كوركوت المدير العام للشركة التركية، إنهم حققوا أحد أهم صادراتهم من خلال توفير "نظام رابط محاكاة بيانات"، لذراع الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس في كوريا الجنوبية المسماة KF-21، وأنهم قاموا بتسليم 19 وحدة جوية ومحطة أرضية خلال مرحلة النموذج الأولي للمشروع.

وصرح كوركوت أنهم تلقوا مؤخراً أمر محطة أرضية أخرى سيتم تسليمها في أبريل/نيسان 2023.

وحول مشروعهم القادم، أوضح المدير أن الشركة تعمل كمقاول لنموذج LIG Nex1، مشيراً إلى أن قرار إدراج الشركة في المشروع أثناء عملية الإنتاج الضخم قد تم الكشف عنه مؤخراً وهو خبر سار جداً.

وأضاف أنهم يتوقعون 120 طلباً إضافياً للمنتجات اعتباراً من عام 2024.

"من المهم بالنسبة لنا أن نكون قادرين على توفير أنظمة فرعية لطائرات مقاتلة من الجيل الخامس، وكذلك لدولة تطور تكنولوجيا مثل كوريا الجنوبية".

وكان تطوير طائرة الجيل التالي تم من قبل شركة KAI الكورية في مشروع مدعوم جزئياً من إندونيسيا، وهي مصممة لتكون بديلاً أرخص وأقل سريةً لطائرة إف-35 التي تصنعها الولايات المتحدة والتي تعتمد عليها كوريا الجنوبية.

وأكملت الطائرة المحلية الكورية أول رحلة تجريبية لها في يوليو/تموز، وسط محاولة لاستبدال الطائرات العسكرية القديمة في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية المجاورة.

وكشفت كوريا الجنوبية عن النموذج الأولي للطائرة KF-21 في أبريل/نيسان من العام الماضي، مشيدة بها باعتبارها العمود الفقري المستقبلي لسلاحها الجوي، وخطوة نحو استقلال عسكري أكبر لحليف الولايات المتحدة في شمال آسيا. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم عام 2026.

تعامل الشركة التركية مع باكستان

وفي الوقت نفسه، أضاف كوركوت أيضاً أنهم وافقوا على مشروع في مارس/آذار في معرض الدفاع IDEAS في باكستان.

وأوضح أنهم كجزء من الصفقة، يقومون بتصدير كبسولات الذخيرة ACMI الخاصة بالتدريبات، لكل من طائرات إف-16 وجي إف-17 التابعة للقوات الجوية الباكستانية.

وأضاف:"وقعنا المشروع في مارس/آذار، ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران. وجدولنا بالفعل قيد التنفيذ، وسيعقد اجتماع مراجعة التصميم ومراجعة المشروع في أنقرة قريباً".

وشدد كوركوت على أن الولايات المتحدة وإسرائيل تصنعان كبسولات ACMI بميزات مماثلة تُستخدم في طائرات الناتو.

وقال: "لقد وقّعنا عقداً لدمج هذا المنتج في طائرة أخرى غير طائرات الناتو، وهي الأولى من نوعها في باكستان" في إشارة إلى أن طائرة جي إف-17 هي طائرة إنتاج مشتركة بين باكستان والصين.