أردوغان يهنئ المنتخب المغربي بتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المغرب بتأهل منتخبه إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقال أردوغان، السبت، في تغريدة على حسابه في تويتر: "أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز".

وتأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي مونديال قطر بعد فوزه على البرتغال 1 - 0، ليحقق إنجازاً عربياً وإفريقياً غير مسبوق.

وعمت الفرحة ملايين الجماهير المغربية بعد بلوغ منتخب بلادهم نصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ الدول العربية والإفريقية، كما عمت الأفراح في مختلف البلدان العربية، واحتفلت الجاليات المغربية والعربية في عواصم ومدن مختلفة حول العالم.