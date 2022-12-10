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أردوغان يهنئ المنتخب المغربي بتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 10.12.2022 21:43
آخر تحديث في 10.12.2022 22:41
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان DHA الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (DHA)

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المغرب بتأهل منتخبه إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقال أردوغان، السبت، في تغريدة على حسابه في تويتر: "أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز".

وتأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي مونديال قطر بعد فوزه على البرتغال 1 - 0، ليحقق إنجازاً عربياً وإفريقياً غير مسبوق.

وعمت الفرحة ملايين الجماهير المغربية بعد بلوغ منتخب بلادهم نصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ الدول العربية والإفريقية، كما عمت الأفراح في مختلف البلدان العربية، واحتفلت الجاليات المغربية والعربية في عواصم ومدن مختلفة حول العالم.

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