الرئيس التركي: سنواصل رفع صوتنا ضد الظلم في العالم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل إعلاء صوتها ضد الظلم والاضطهاد وازدواجية المعايير في أي بقعة من العالم، مشيراً أن تركيا استضافت ملايين المظلومين الفارين من مناطق الصراعات.

جاء ذلك في رسالة له، السبت، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا أظهرت مواقف إنسانية حيال الصراعات في منطقتها، من الصومال إلى سوريا، ومن أفغانستان إلى أوكرانيا.

وأوضح أن تركيا استضافت ملايين المظلومين الفارين من مناطق الصراعات، وكانت سباقة في بذل الجهود المخلصة في سبيل إرساء السلام والاستقرار.

ولفت إلى إسهام تركيا في حل أزمتي الغذاء والطاقة اللتان تؤثران سلبا على حياة ملايين الناس، من خلال مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، واتفاقية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن الكفاح الذي تخوضه تركيا ضد التنظيمات الإرهابية على جبهات مختلفة، إنما هو انعكاس للأهمية التي توليها للإنسان وحماية الحياة البشرية، واستخدام الحقوق والحريات الأساسية.

وأكد أن تركيا ستواصل كفاحها بكل عزم ضد أعداء الإنسانية، الذين يحاولون تحقيق مكاسب لأنفسهم عبر دماء الأبرياء، حتى القضاء نهائيا على التهديد الذي يشكله هؤلاء على البلاد والشعب.

وأضاف: "سنواصل رفع صوتنا ضد الظلم والاضطهاد والاجحاف وازدواجية المعايير في أي بقعة من العالم بدءًا من منطقتنا".