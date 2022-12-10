في ضربة جديدة للجريمة المنظمة.. تركيا تعتقل 400 مشتبه به

أدت عملية على مستوى البلاد يوم الثلاثاء الماضي إلى اعتقال 400 مشتبه بهم من أصل 502 شخص مطلوبين للسلطات، بتهمة الضلوع في جرائم منظمة.

وكشف وزير الداخلية سليمان صويلو عن تفاصيل عملية "رولر" في مؤتمر صحفي حيث داهمت الشرطة عدة مواقع في وقت واحد في 50 ولاية.

وتعد العملية واحدةً من بين أكبر العمليات في الذاكرة الحديثة ضد عصابات الجريمة المنظمة في جميع أنحاء البلاد، إذ أعلن صويلو أن الشرطة اعتقلت 842 شخصاً في 211 عملية منفصلة ضد الجريمة المنظمة منذ يناير/كانون الثاني، مع احتجاز 2.703 شخصاً.

وفي العامين الماضيين، أطلقت الشرطة التركية موجة جديدة من العمليات ضد شبكات الجريمة المنظمة وقضت تماماً على 66 منها، وتم اعتقال أعضائها في عمليات على مستوى البلاد.

وقال صويلو في المؤتمر الصحفي: "سنكون بلا رحمة تجاه الجريمة المنظمة، بغض النظر عن نطاق أنشطتها غير القانونية. ولن نسمح لهم بإيذاء مواطنينا".

واستهدفت عملية "رولر" 18 عصابة من عصابات الجريمة المنظمة و 55 عصابة أخرى متهمة بتزويدهم بالسلاح. وتورطت العصابات في مجموعة واسعة من الجرائم من تزوير القروض إلى تهريب المخدرات والرشوة لكسب المناقصات العامة إلى الابتزاز.

وكانت إحدى العصابات المتورطة في سرقة القروض، أجبرت الأشخاص المدينين على توقيع سندات دين فارغة تحت تهديد السلاح ولجأت إلى العنف عندما فشل المدينون في سداد ديونهم.

وقال صويلو إن ضحاياهم الذين تلقوا تهديدات دُفعوا إلى الانتحار، وإن من بين ضحايا العصابات امرأة تعرضت للضرب والاغتصاب عندما اتهمت بسرقة المخدرات من إحدى العصابات.

كما اتُهمت عصابة أخرى بدفع الشركات إلى الإفلاس إذا رفض أصحابها الدفع مقابل الابتزاز، عن طريق إتلاف ممتلكاتهم وإبعاد العملاء وتخويفهم عبر شن غارات مسلحة على الأماكن.

وتعتبر محاربة الجريمة المنظمة من أولويات وزارة الداخلية، حيث كان رجال العصابات قد أفلتوا من الأحكام المخففة وكان لهم علاقات وثيقة في الماضي مع شخصيات بارزة، بما في ذلك سياسيون وأجهزة مخابرات.

وحتى أواخر التسعينيات، كانت عمليات إطلاق النار الجماعية شائعة وخاصة في المدن الكبرى.

وبالرغم من استمرار عمليات القتل حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلا أن شخصيات المافيا في العقود الماضية فقدوا قوتهم، مع وجود العديد منهم في السجن.

وفي السنوات الست الماضية، أنهت القوات الأمنية من خلال عمليات متواصلة، أنشطة 358 عصابة إجرامية من بينها 30 عصابة تعمل على مستوى الجمهورية.