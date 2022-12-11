أردوغان يدعو إلى توسيع اتفاق ممر الحبوب ليشمل مواد غذائية أخرى

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى توسيع اتفاق ممر الحبوب عير البحر الأسود، ليشمل مواد غذائية أخرى.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي، الأحد، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ووقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز، وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية خلال اجتماع استضافته إسطنبول، لتأمين وصول صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.

وأوضح بيان دائرة الاتصال أن أردوغان وزيلينسكي ناقشا خلال الاتصال الهاتفي، مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

وأضاف أن أردوغان أكد لزيلينسكي استمرار مساعي تركيا لـ"تلبية احتياجات الشعب الأوكراني من المساعدات الإنسانية خلال أشهر الشتاء، التي يتوقع أن تكون قاسية".

وأشار الرئيس التركي أن عقيلته أمينة أردوغان تهتم عن كثب، بالأيتام ومرافقيهم الأوكرانيين المقيمين حالياً في العاصمة أنقرة والبالغ عددهم ألف و33.

وأعرب أردوغان عن أمله في إمكانية الوصول إلى حل بشأن محطة زاباروجيا النووية.

وفي 4 مارس/ آذار الماضي، فرضت روسيا سيطرتها على محطة زاباروجيا الأوكرانية التي تعد الأكبر في أوروبا، ويشهد محيطها مؤخراً هجمات وقصفا تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنهما.