تشاوش أوغلو: تركيا والجزائر على خط واحد تجاه القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن موقف بلاده والجزائر تجاه القضية الفلسطينية بأنهما على خط واحد.

جاء ذلك في تصريحات للوزير التركي، الأحد، بعد لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الجزائر.

وهنأ تشاوش أوغلو الجزائر لنجاحها في استضافة القمة العربية ومساهمتها في تعزيز الحوار بين الفلسطينيين، حسب وكالة الأناضول.

وأكد على أنه ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة بذلا جهوداً كبيرة من أجل تطبيق ما اتفق عليه رئيسا تركيا رجب طيب أردوغان والجزائر عبد المجيد تبون في تطوير علاقات البلدين في مختلف الأصعدة.

وأطلع تشاوش أوغلو الرئيس الجزائري على المسائل التي تم بحثها في الاجتماع الأول لـ"مجموعة التخطيط التركية ـ الجزائرية المشتركة".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى تسلمه دعوة رسمية من تبون لزيارة الرئيس أردوغان للجزائر.

كما بحث تشاوش أوغلو مع الرئيس الجزائري العديد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها ليبيا.

وقال وزير الخارجية إن "تركيا تقدر الدور الذي تقوم به الجزائر من أجل السلام والاستقرار في المنطقة"، مضيفاً: "عازمون على تطوير علاقاتنا في كافة المجالات".

وكان تشاوش أوغلو أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء أمس السبت مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، أن الاستثمارات التركية في الجزائر تجاوزت 5 مليارات دولار، بزيادة خلال العام الجاري بنسبة 30 %، مقارنة بالعام الماضي، وأن القيمة المستهدفة 10 مليارات دولار.