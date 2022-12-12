أقار: لن نقبل سياسية الأمر الواقع التي تفرضها اليونان

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، اليوم الإثنين، أنّ بلاده لن تقبل سياسة فرض الأمر الواقع التي تتبعها اليونان، قائلاً: "من أراد غد أفضل فليتراجع عن أخطاء الأمس واليوم".

جاء ذلك في كلمة ألقاها باجتماع قادة الجيش ووحدات بالقوات المسلحة عبر تقنية دائرة تلفزيونية مغلقة، أشار أقار إلى مواصلة اليونان استفزازاتها وادعاءاتها ومطالبها غير المنطقية والتي لا تستند للقوانين.

وشارك في الاجتماع رئيس الأركان التركي يشار غولر، وقادة القوات البرية موسى آفساور، والبحرية أرجمنت طاتلي أوغلو، والجوية أتيلا غولان.

وتواصل القوات المسلحة بحسب أقار عملياتها داخل تركيا وخارجها ضد تنظيمات "بي كي كي/ واي بي جي" و "داعش" و"غولن" الإرهابية، انطلاقا من مفهوم "الحدود شرف".

ودعا أقار بعض السياسيين والعسكريين اليونانيين إلى الابتعاد عن المواقف الاستفزازية بحق تركيا من أجل تحقيق غايات داخلية.

وشدد على ضرورة تركيزهم (اليونانيين) على حل المسائل الخلافية عن طريق الحوار والاستفادة من الدروس التاريخية.