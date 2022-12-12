الرئيس التركي: سنقتلع شوكنا بأيدينا شمالي سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "ستقتلع شوكها بأيديها" شمالي سوريا في ظل استمرار الدعم العسكري الأمريكي لتنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأحد، خلال لقاء مع الشباب في ولاية صامصون شمالي تركيا.

وأضاف أردوغان: "الولايات المتحدة أرسلت 4-5 آلاف شاحنة محملة بالأسلحة إلى شمال سوريا (للتنظيم الإرهابي)، ورغم حديثي عن ذلك مراراً وتكراراً لا يكترثون أبداً".

وأكد أنه أبلغ الجانب الأمريكي بأن تركيا دولة حليفة للولايات المتحدة ضمن حلف شمال الأطلسي "الناتو" ورغم ذلك ترتكب هذا الخطأ بحقها وتقف إلى جانب التنظيم الإرهابي (ذراع بي كي كي في سوريا)، "إذن سنقتلع شوكنا بأيدينا فلا خيار آخر".

الاكتفاء الذاتي بالصناعات الدفاعية

من جهة ثانية، أشارأردوغان إلى أن وضع تركيا في الماضي كان مختلفاً كثيراً عن اليوم فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية.

وأوضح أن نسبة المنتجات المحلية في الصناعات الدفاعية كانت بنسبة 20 % فقط عندما تسلم حزبه "العدالة والتنمية" الحكم في البلاد، وأنها بلغت اليوم 80 %، "وهذا يعني أن تركيا باتت تكتفي ذاتياً".

وأكد أن تركيا تنتج اليوم الذخائر اللازمة لطائرات "إف-16" الحربية وكذلك الطائرات المسيرة المسلحة على وجه الخصوص.

وتابع: "والآن أصبحنا ننتج صواريخنا بأنفسنا، وهذا الإنتاج بالطبع يخيف اليونان"، مضيفاً: "عندما نتحدث عن صاروخ طيفون تشعر اليونان بالخوف وتقول إنه يستطيع ضرب أثينا".

ولفت إلى أن هذا الصاروخ يمكنه فعل ذلك، "لأن تركيا عليها أن تفعل شيئاً إن لم تتوقف اليونان عن الاستفزازات وواصلت خطواتها بشأن الجزر في بحر إيجة".

يذكر أن تركيا تقدمت في يوليو/ تموز 2021 بشكوى إلى الأمم المتحدة نددت من خلالها بسياسات وممارسات الجانب اليوناني التي تنتهك وضع الجزر الشرقية منزوعة السلاح في بحر إيجة.