تركيا توزع 54 ألف رغيف خبز يوميا شمال سوريا

تواصل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، بالتعاون مع منظمات دولية وأممية، توزيع 54 ألف رغيف خبز يومياً على النازحين في المخيمات المنتشرة شمالي سوريا.

وفي تصريحات أدلى بها للأناضول، قال سليم طوسون، المسؤول الإعلامي عن أنشطة "الإغاثة الإنسانية" في سوريا، إن الهيئة تقوم بفعالياتها هذه بدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وبالتعاون مع منظمة "تشاريتي" الإنسانية.

وأوضح أن أنشطة "الإغاثة الإنسانية" الخاصة بتوزيع الخبز، تتركز في مناطق تابعة لمحافظة إدلب.

"كما يوفر مشروع توزيع الخبز هذا، فرص عمل وبالتالي يقدم إسهاماً لاقتصاد المنطقة"، بحسب طوسون.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، تواصل تقدم مختلف أنواع الدعم والمساعدات الإنسانية للسوريين في مناطق الشمال، وذلك منذ اندلاع الأحداث السورية عام 2011.