أردوغان: ليس هناك وقت محدد للعملية البرية عبر الحدود الجنوبية

الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته إلى تركمانستان: تركيا لن تحدد موعدًا محددًا لعملية مكافحة الإرهاب عبر الحدود ضد إرهابيي واي بي جي/بي كي كي؛ ولا نحتاج للإذن لتنفيذها.

وقال أردوغان إن البنود الرئيسية لجدول أعمال قمة "أوازا" في تركمانستان، ستكون قضايا الطاقة والتجارة والنقل.

وأوضح أردوغان قبيل مغادرته العاصمة أنقرة إلى تركمانستان لحضور القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان أن التعاون يزداد قوة يومًا بعد يوم مع أذربيجان وتركمانستان اللتين ترتبطان مع تركيا على صعيد التاريخ واللغة والثقافة المشتركة.

وأضاف أن قمة "أوازا" التركمانستانية نموذج ملموس لجهود التعاون بين الدول الثلاث وتعزيز العلاقات في ظل التطورات الإقليمية والدولية الحالية.

وأكد أن البنود الرئيسية للقمة ستكون قضايا الطاقة والتجارة والنقل، فضلا عن توقيع اتفاقيات مختلفة من أجل تعزيز الأساس التعاقدي للعلاقات الثنائية.

وعن الأهداف الأخرى للقمة، قال أردوغان: "هدفنا هو بناء مستقبل أكثر ازدهارًا وأمانًا ليس فقط لشعوب الدول الثلاث، ولكن أيضًا للدول التركية الشقيقة ومنطقتنا".

وتابع "كما أن من بين أهدافنا تحسين تعاوننا في المنابر متعددة الأطراف، لا سيما مع منظمة الدول التركية".