تركيا تشدد على رفضها تواجد "بي كي كي" الإرهابي في سوريا والعراق

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، على أن بلاده لن تسمح أبداً باستمرار تواجد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في سوريا والعراق، وأن أنقرة ستفعل ما يلزم لاقتلاع هذا التنظيم من هاتين الدولتين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مناقشة موازنة وزارة الخارجية التركية بالجمعية العمومية للبرلمان، الإثنين.

وأوضح تشاوش أوغلو أن تركيا تواصل مساعيها الرامية للقضاء على الإرهاب على الصعيدين العسكري والدبلوماسي.

وأشار إلى أن الأجهزة الاستخباراتية التركية والسورية تواصل اتصالاتها منذ فترة، مضيفا: "إذا تصرف النظام بواقعية، فنحن مستعدون للعمل سويًا على محاربة الإرهاب والعملية السياسية وعودة السوريين".

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أوضح الوزير التركي أن بلاده لعبت دوراً فعالاً فيما يتعلق بعقد لقاءات بين المسؤولين الروس والأوكراني، مشيراً إلى الدور الكبير في إبرام اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

ولفت إلى أن دور الوساطة التي تقوم بها تركيا يحظى باهتمام وإعجاب معظم دول العالم.