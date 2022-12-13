قال وزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو إن تركيا تعمل على تطوير برامج ومشاريع في منطقة بحر قزوين المهمة لكل من أذربيجان وتركمانستان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، في الاجتماع الثلاثي بين وزراء النقل من تركيا وأذربيجان وتركمانستان، في مدينة أوازا التركمانستانية.

وأفاد الوزير التركي أن بلاده مستعدة دائما للتعاون تركمانستان في مجال تطوير نقل المقطورات والشاحنات بالسفن عبر بحر قزوين.

ولفت أن تركيا تسعى لتصبح منطقة عبور دولية ولوجستية في مجال النقل بالسكك الحديدية، مشيرا إلى إعادة تشكل ممرات التجارة بين أوروبا وآسيا بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أن لدى تركيا وأذربيجان وتركمانستان القدرة والقوة لإنجاز أعمال مشتركة تزيد من كفاءة النقل عبر السكك الحديدية بين البلدان الثلاث ومن حجم التبادل التجاري الخارجي.

ومشيرا إلى إبرام تركيا وكازاخستان وأذربيجان خطة عمل مشتركة من 56 مادة الشهر الماضي، لفت قره إسماعيل أوغلو أن تركيا وبلغاريا والمجر وصربيا تعد خطة عمل مشتركة تتعلق بالسكك الحديدية.

وتابع: "خطة العمل المتعلقة بالسكك الحديدية التي ستعدها تركيا وأذربيجان وتركمانستان ستكون مكملة لهما".