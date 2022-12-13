تشاوش أوغلو: نواصل تعزيز العلاقات مع العالم التركي عبر عدة آليات

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، أن تركيا تواصل تعزيز العلاقات مع دول العالم التركي عبر آليات التعاون المختلفة، وأنها ستتخذ خطوات ملموسة في مجالات عدة.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماعه مع نظيريه التركماني رشيد ميريدوف، والأذربيجاني جيهون بيراموف، في أوازا التركمانية قبيل قمة زعماء الدول الثلاث التي تستضيفها المدينة غدا.

وأعرب تشاوش أوغلو عن سعادته البالغة بلقاء وزيري خارجية تركمانستان وأذربيجان اللتين وصفهما بالدولتين الشقيقتين، موضحاً أن وزراء الطاقة والمواصلات أيضاً عقدوا اجتماعات ثلاثية بشكل منفصل.

وشدد على أن التراث الثقافي واللغة والدين والتاريخ المشترك عوامل تربط الدول الثلاث.

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده تواصل تعزيز العلاقات داخل العالم التركي عبر الآليات الثنائية والثلاثية والرباعية.

وأضاف: "سنتخذ خطوات ملموسة في مجالات التجارة والطاقة والنقل والاقتصاد والجمارك والتعليم والعلوم والثقافة خلال الاجتماعات الوزارية اليوم وقمة الزعماء غداً".

وأردف: "كما سنواصل جهودنا لتسهيل تداول السلع والخدمات والقوة العاملة بين بلداننا، وبالتالي سنقدم أيضًا مساهمات كبيرة للرخاء والأمن الإقليميين".

ويتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى تركمانستان لحضور القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان.

وأوضحت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، أن زيارة الرئيس أردوغان إلى تركمانستان تأتي تلبية لدعوة نظيره سردار بردي محمدوف.