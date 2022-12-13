شركة روكتسان تعلن نجاح تجارب منظومة بحرية تركية جديدة

زودت شركة روكتسان التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية، منظومة الدفاع البحري "بربروس" بصاروخي "أطمجه" و"تشاقير"، ما سيمكنها من ردع المخاطر التي قد تتبدى بحرا.

وفي تصريح للأناضول، قال المدير العالم لشركة روكتسان مراد إيكينجي، إن منظومة الدفاع البحري "بربروس" اجتازت بنجاح الاختبارات وأوضح أن بإمكان المنظومة استخدام الصاروخين الوطنيين المضادين للسفن "أطمجه" و"تشاقير".

وأضاف أن منظومة بربروس تتكون من بطاريات متحركة ذات ميزات من شأنها القضاء على التهديدات في البحر على وجه الخصوص.

وذكّر إيكينجي بأن الاختبار الأول للمنظومة الدفاعية المذكورة جرى في شاطئ ولاية سينوب المطلة على البحر الأسود قبل بضعة أشهر.

وتابع: "في الاختبار أطلقنا من المنظومة الدفاعية صاروخ أطمجه على هدف حددناه في البحر، وكانت الإصابة دقيقة للغاية".

وأردف: "ستدخل منظومة بربروس للدفاع البحري حيز الخدمة لدى القوات المسلحة التركية والقوات البحرية كنظام يمكن أن يتحرك في أقل من 5 دقائق، وبإمكانه جمع المعلومات من الرادار وتحديد الهدف بنفسه وتدميره".

ولفت إلى أن "بربروس" قادرة على حمل 4 صواريخ أطمجه أو 6 صواريخ تشاقير في آن واحد، مبينا أن المنظومة تتمتع أيضا بسرعة التركيب والفك.

وأكد إيكينجي أن شركة روكتسان طورت منظومة بربروس بإمكانات وخبرات محلية خالصة.